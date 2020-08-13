Мурашко пообещал скорую публикацию данных о вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/103ccd4a-ddef-11ea-a0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сведения о доклинических и клинических исследованиях новой российской вакцины от коронавируса планируется представить в ближайшие дни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, критика препарата во многом связана с тем, «что нужно больше данных». При этом он отметил, что не все знают, что «вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов». Министр добавил, что клинические исследования продолжатся.

Он также подчеркнул, что Россия будет обеспечена вакциной до старта продаж на внешние рынки.

Мы пока ничего не продаём [за границу]. Звонков идёт очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идёт, — сказал Мурашко в ответ на вопрос о том, какие страны интересовались приобретением препарата.

Глава Минздрава уточнил, что в первую очередь вакцина необходима тем, кто работает с заражёнными и с группами риска. При этом её планируется отправлять «во все регионы по отдельным категориям граждан».

Первую вакцину получат в этом месяце. Планируем отправить во все регионы, чтобы люди увидели. Производство уже началось, — сообщил он, добавив, что и сам намерен привиться от коронавируса.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии препарата на репродуктивную систему, Мурашко заявил, что в целом информация, ограничивающая использование российской разработки, отсутствует, однако не стоит прививаться «накануне самой беременности», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство российских врачей, опрошенных мобильным приложением «Справочник врача», выразили скептическое отношение к вакцине от COVID-19, которая создана в центре Гамалеи. В исследовании приняли участие три тысячи медиков, из них 52% заявили, что не готовы делать себе прививку данным препаратом. Главной причиной недоверия к российской вакцине медики назвали отсутствие достаточных данных о её эффективности.

Президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.