20 января 2026 в 12:42

Стало известно, как повел себя водитель во время поножовщины в Электростали

msk1.ru: водитель автобуса отвез раненого юношу в больницу Электростали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Электростали водитель автобуса позвонил в 112 и сошел с маршрута, чтобы отвезти раненого юношу в медпункт, сообщает msk1.ru со ссылкой на пресс-службу «Мострансавто». Парень получил ранение в драке с мигрантом, начавшейся после словесной перепалки в автобусе.

С учетом угрозы жизни пострадавшего было принято решение о прекращении рейса и доставке пассажира к пункту скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 января. Группа молодых людей поспорила с 19-летним мигрантом. Стороны конфликта вышли из автобуса. Завязалась драка, мигрант нанес несколько ударов ножом, ранив одного из юношей, который вернулся в автобуса. Уже во время движения водитель узнал об этом и повернул в медпункт.

До этого житель Хасавюрта в Дагестане посреди ночи набросился на знакомого и его родственников с ножом. В результате глава семейства скончался, жена и дочь мужчины получили резаные раны лица и шеи. Предполагается, что между ними произошел конфликт из-за ревности к женщине. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник попытался поджечь квартиру вместе с матерью и дочкой, однако им удалось спастись.

Россия
Электросталь
нападения
мигранты
