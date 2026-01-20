Стало известно, как повел себя водитель во время поножовщины в Электростали

Стало известно, как повел себя водитель во время поножовщины в Электростали msk1.ru: водитель автобуса отвез раненого юношу в больницу Электростали

В Электростали водитель автобуса позвонил в 112 и сошел с маршрута, чтобы отвезти раненого юношу в медпункт, сообщает msk1.ru со ссылкой на пресс-службу «Мострансавто». Парень получил ранение в драке с мигрантом, начавшейся после словесной перепалки в автобусе.

С учетом угрозы жизни пострадавшего было принято решение о прекращении рейса и доставке пассажира к пункту скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 января. Группа молодых людей поспорила с 19-летним мигрантом. Стороны конфликта вышли из автобуса. Завязалась драка, мигрант нанес несколько ударов ножом, ранив одного из юношей, который вернулся в автобуса. Уже во время движения водитель узнал об этом и повернул в медпункт.

