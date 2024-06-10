Стало известно, как отсутствие секса влияет на женскую психику

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Отсутствие регулярной сексуальной активности может привести некоторых женщин к повышенному стрессу, апатии и беспокойству, заявила секс-коуч центра семейного и сексуального образования Екатерина Лакшми. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, такие женщины могут «упустить потенциальные преимущества раскрепощения и близости».

Половой контакт способствует высвобождению эндорфинов и снижению уровня стресса, — пояснила коуч.

Лакшми отметила, что сексуальная активность представляет собой личный и индивидуальный опыт. Последствия отсутствия половой жизни могут быть разными. Лакшми уточнила, что это зависит от разных факторов. Речь идет о личных предпочтениях, динамике отношений и общем психическом благополучии.

Коуч также назвала последствия отсутствия половых контактов. Одним из самых распространенных является снижение самооценки и негативное восприятие образа собственного тела. Другим — естественное понижение либидо и возникновение общей неудовлетворенности отношениями.

Ранее сексолог Джесс О'Рейли заявила об опасности тренда «хотвайфинг», когда жена с одобрения постоянного партнера вступает в близость с другими мужчинами. Эксперт предупредила, что может появиться риск эксплуатации одной из сторон. Так, мужчина, который уговаривает женщину заниматься сексом с другими, может заботиться о себе больше, чем об удовольствии женщины.