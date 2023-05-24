Стало известно, как Лукашенко победил аденовирус за три дня Вирусолог Альтштейн предположил, что аденовирус у Лукашенко прошел сам по себе

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко удалось выздороветь после заражения аденовирусом за три дня, поскольку это заболевание легкое и может проходить само по себе, рассказал NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, специфических лекарств против этой инфекции нет.

Аденовирусом нас не запугаешь. Эта болезнь может пройти сама по себе. Никаких специфических лекарств против аденовирусной инфекции нет, как и против большинства вирусных инфекций, — сказал Альтштейн.

Вирусолог добавил, что аденовирусы вызывают относительно легкие респираторные заболевания. По словам Альтштейна, иногда инфекция может сопровождаться конъюнктивитом или расстройством желудочно-кишечного тракта.

Обычно аденовирусная инфекция не тяжелая, лекарств специальных нет, она проходит за несколько дней, поэтому я не вижу в этом ничего такого удивительного, — отметил вирусолог.

Ранее Лукашенко, отвечая на слухи о своей болезни, сообщил, что у него был аденовирус и умирать он не собирается. Также белорусский лидер пошутил, что с ним будут «еще очень долго мучиться».