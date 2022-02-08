Стало известно, как Хованский будет обходить запрет на доступ в Интернет

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, намерен продолжить снимать видео, но выкладывать их в Сеть будет его девушка Мария Нелюбова, так как Хованскому этого делать нельзя по решению суда, сообщает «Газета.Ru». Просьбу разрешить блогеру пользоваться Интернетом не удовлетворили, а выпускать ролики он хочет из-за нехватки финансов, рассказала Нелюбова.

Сейчас Юра приехал в расстроенных чувствах домой и сразу лег спать. Из-за ограничений суда он не занимался съёмками видеороликов, но, возможно, ему всё же придётся это делать ввиду непростого материального положения. Скорее всего, ролики на его канал буду заливать я, заверяя данные действия у нотариуса, чтобы Юру не обвинили в нарушении запретов, — объяснила она.

Ранее Хованскому вновь продлили меру пресечения в виде запрета определённых действий. Она будет действовать в течение ещё двух месяцев. Хованскому, в частности, запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00, подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров, и пользоваться Интернетом.

Блогера задержали в Санкт-Петербурге летом 2021 года, его обвиняют в оправдании терроризма в связи с песней, которую он исполнил во время стрима. Хованский настаивает на том, что спел про теракт на Дубровке в 2012 году, когда соответствующей уголовной статьи ещё не было.