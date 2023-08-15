Стало известно, из-за чего можно заразиться 25-метровым гельминтом Паразитолог Морозов рассказал, как можно заразиться 25-метровым гельминтом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заразиться широким лентецом – паразитом-гельминтом, который вырастает до 25 метров, можно, если съесть сырую или недостаточно обработанную речную рыбу, сообщил в интервью NEWS.ru профессор института паразитологии Сеченовского Университета Евгений Морозов. По его словам, такой червь может жить в кишечнике человека долго, доставляя ему неприятности.

Широкий лентец -- 25 метровый паразит, который можно получить, если съесть сырую или недостаточно термически обработанную речную рыбу. А также съесть строганину, которую предлагают в ряде северных регионов нашей страны. Это сырая рыба, чуть-чуть соленая, — сообщил врач.

Морозов отметил, что пациенты жалуются на вздутие живота, метеоризм, запоры или понос. Также возможна аллергия на чужеродный белок в организме. Он добавил, что при применении сегодняшних препаратов гельминты выходят из организма в виде слизи.

И человек сидит на горшке часами, понимает, что 20- 25 метров он не может выйти быстро. И врач, который следит за выделением этого гельминта, он должен проверить, вышла ли голова, потому что если вышло все, кроме головы, а башка осталась, то все это отрастет снова, — резюмировал врач.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала об опасности гельминтоза на даче. Она уточнила, что в навозе, которым удобряют почву, могут оказаться яйца глистов. Если плохо промыть овощи, фрукты или ягоды, на них могут остаться кусочки почвы вместе с паразитами, которые проникнут в организм.