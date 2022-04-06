Стало известно, где пройдёт прощание с Жириновским

Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдёт в Москве в Доме профсоюзов. Там для церемонии отведут Колонный зал, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник.

Похороны политика планируются на Троекуровском кладбище. Место выбрано в связи с тем, что там покоятся родственники политика.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР скончался после тяжёлого течения болезни, вызванной коронавирусом, на протяжении двух месяцев. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким политика. Президент РФ Владимир Путин также почтил память Жириновского.