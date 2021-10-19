Стало известно, чем отравились медведи в зоопарке Челябинска

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Причиной отравления двух бурых медведей в зоопарке Челябинска стал мышьяк. Об этом сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков, передаёт РИА Новости. Об отравлении животных стало известно 23 сентября, 15 октября было возбуждено уголовное дело. Полиция подозревает в совершении преступления местного жителя 1989 года рождения.

Есть, предварительно, подозреваемый по данному делу. Следственные органы ведут проверку. Как говорят специалисты, медведи были отравлены мышьяком, ядом, — сказал Безруков.

Он добавил, что мотивы злоумышленника пока неизвестны.

23 сентября ветслужба зоопарка в Челябинске зафиксировала смерть от отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. По данному факту полиция позже возбудила уголовное дело согласно п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, <...> повлёкшее его гибель или увечье, совершённое в отношении нескольких животных».

Ранее сообщалось, что почти 150 собак отравились в приюте города Чехова Московской области. Скончались 16 животных, состояние 60 собак тяжёлое. Большинство питомцев удалось спасти благодаря своевременному обращению к ветеринарам.