Стали известны сроки открытия авиасообщения с новыми странами

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Возобновление авиасообщения России с новыми странами возможно не ранее окончания майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперштабу по противодействию распространению коронавируса.

На данный момент до конца майских праздников не планируется возобновления полётов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение, — пояснил агентству один из собеседников.

Ранее стало известно, что в Египте подтвердили готовность к возобновлению авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и Россией. В посольстве страны отметили, что соответствующие планы есть, но сроки открытия полётов не определены. В оперштабе РФ также заявили об отсутствии конкретного решения по данному вопросу.

Как сообщалось, Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из Турции и Танзании, в период до 1 мая дважды проходить тестирование на коронавирус. Повторное лабораторное исследование должно быть сделано в пятидневный срок с момента въезда гражданина в РФ. После 1 мая аналогичное требование будет распространяться на всех россиян, которые возвращаются из зарубежных поездок.