Стали известны места Москвы для крещенских купаний

https://static.news.ru/photo/f0356e38-5668-11eb-9b36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разных районах Москвы идёт активная подготовка к крещенским купаниям. Об этом сообщают представители префектур и парков столицы.

Так, в Северо-Западном административном округе Москвы появятся семь мест для купаний. В Митино место будет расположено в ландшафтном парке на улице Барышиха, рассчитанное на пять тысяч купающихся. В Покровском-Стрешнево купаться можно будет в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево». В то же время парк «Северное Тушино» сможет принять пять тысяч купающихся, передаёт РИА Новости.

В Строгино будут находиться две точки для крещенских купаний: в Строгинской и Кировской поймах. В районе Хорошёво-Мневники крещенские купания организуют по адресу: улица Таманская, 91, Малое бездонное озеро. Также искупаться можно будет в районе Щукино в яхт-порту «Алые паруса».

Ранее NEWS.ru писал, что погружение в купель в праздник Крещения может быть опасно для некоторых людей, сообщили врачи-терапевты.

По словам гендиректора одного из московских центров, врача-терапевта Людмилы Лапы, купания категорически противопоказаны людям, перенёсшим инфаркт и инсульт, а также тем, у кого компрометированы сосуды, так как это часто осложняется атеросклерозом, когда проходимость сосудов составляет меньше 20%.