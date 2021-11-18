Стали известны масштабы незаконной вырубки российского леса

Незаконно вырубленной лесной территории в России — сотни гектаров, сообщил эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков в пресс-центре НСН. Проблема вырубки, по его мнению, сложилась исторически, поскольку Россия считается экологическим донором планеты.

Это достаточно острая, объёмная и исторически сложившаяся проблема. У нас страна настолько богата и полезными ископаемыми, и возобновляемым ресурсом, который мы называем «лес». Мы действительно экологический донор планеты, у нас самая большая масса лесов. К сожалению, лет 10 назад на Невском экологическом конгрессе уже докладывали о том, что эти делянки, которые не входят в состав плановых порубок и заготовок, представляют из себя не десятки, а сотни гектаров, — заявил Жуков.

Он назвал утраченные лесные пространства огромными.

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам климатического саммита ООН в Глазго сообщил, что Россия принимает энергичные меры по защите лесных массивов. Он отметил, что российские леса составляют 20% всех лесных массивов мира. Президент подчеркнул, что Россия поддерживает проект совместной декларации по лесам и землепользованию, подготовленный к климатической конференции ООН в Глазго. Глава государства выразил уверенность, что реализация проекта будет стимулом к более тесному партнёрству всех заинтересованных «в деле сбережения лесов» сторон. По словам Путина, проект также послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Ранее в России началась глобальная цифровизация леса, которая позволит остановить незаконную вырубку. Цель властей — посчитать каждое дерево, которое идёт на переработку, и остановить «серых лесорубов».