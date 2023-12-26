Стали известны детали смерти актера из «Глухаря» Baza: актер из сериала «Глухарь» Черных последние дни много пил

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Алексей Черных

Telegram-канал Baza сообщает, что актер Алексей Черных, известный по работе в сериале «Глухарь», был найден мертвым в квартире сценариста Евгения Куратова на Малой Ботанической улице. По данным канала, в последние дни артист стал много выпивать.

Baza со ссылкой на Куратова уточняет, что в момент смерти он и Черных были в квартире вдвоем. По информации канала, сценарист плохо знал актера, но тем не менее по просьбе друга пустил Черных к себе пожить до середины января. В публикации говорится, что в ночь на 23 декабря Куратов услышал грохот в соседней комнате, зашел туда и увидел лежащего на полу актера. По данным Baza, после этого приехала скорая помощь, но медики уже смогли лишь констатировать смерть.

Таким образом, канал опроверг сообщения о том, что Черных обнаружили в квартире журналиста Антона Красовского, которого ранее госпитализировали из «конспиративной квартиры» в Басманном районе с отравлением.