Актер из сериала «Глухарь» умер в 43 года Умер актер из сериала «Глухарь» Алексей Черных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер кино, театра и дубляжа Алексей Черных, снимавшийся в сериале «Глухарь», умер на 44-м году жизни, сообщила в социальных сетях его коллега Екатерина Соломатина. Причина смерти не называется.

Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого, — написала Соломатина, ее цитирует Пятый канал.

Алексей Черных родился в 1980 году, в 2003-м окончил Школу-студию МХАТ, служил в театре Et Cetera, принимал участие в постановках Театра.doc. Широкому зрителю известен по участию в сериалах «Глухарь» и «Ищейка». Кроме того, Черных занимался дубляжом, являлся официальным голосом Энтони Маки, исполнителя роли Сокола из киновселенной Marvel.

Черных — лауреат приза за «Лучшую мужскую роль» открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» (фильм «Сын», Андрей — главная роль).

Ранее сообщалось, что из жизни ушел советский и российский актер Борис Матвеев. Причины его смерти не уточнялись. Он снимался в сериалах «Империя под ударом», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Опера» и других картинах. Последней работой артиста стал сериал «Социальная защита», который выйдет в 2024 году.

Также стало известно, что на 33-м году жизни скончался актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев. О смерти артиста сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова. Как уточняется, он скоропостижно скончался 18 декабря. Причиной смерти артиста называется внезапная болезнь.