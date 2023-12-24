Названа причина скоропостижной смерти актера из «Глухаря» Причиной смерти актера из «Глухаря» Черных стал инфаркт

Причиной смерти 43-летнего актера театра и кино Алексея Черных стал инфаркт, сообщается на сайте театра Et Cetera. При этом за несколько дней до трагедии он чувствовал себя хорошо и делился с коллегами своими творческими планами.

Он умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Леша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку, — сказано в публикации.

О смерти Черных на 44-м году жизни 23 декабря сообщила его коллега Екатерина Соломатина. Она не стала называть причину смерти артиста При этом она указала, что тело актера предстоит транспортировать на родину, но не уточнила из какого государства.

Алексей Черных родился в 1980 году, в 2003-м окончил Школу-студию МХАТ, служил в театре Et Cetera, принимал участие в постановках Театра.doc. Зрителям прежде всего известен по сериалам «Глухарь», «Ищейка» и «Мент в законе». Также он занимался дубляжом, являлся официальным голосом Сокола из киновселенной Marvel.

Ранее стало известно, что на 33-м году жизни скончался актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев. О смерти артиста сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова. Как уточняется, он скоропостижно скончался 18 декабря. Причиной смерти артиста называется внезапная болезнь.