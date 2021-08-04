Стала известна самая высокооплачиваемая удалённая работа

Самую высокую зарплату в России вне офиса готовы предложить разработчику на языке программирования Flutter. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру».

Традиционно рейтинг высокооплачиваемых удалённых вакансий возглавляет предложение работы из ИТ-сферы. В компанию по разработке мобильных приложений требуется Flutter-разработчик. Ему готовы платить до 300 000 рублей, — заявили в «Работа.ру».

От сотрудника потребуется проектировать архитектурные приложения. Он должен иметь минимум двухлетний опыт нативной разработки под iOS и Android и реализованные проекты под Flutter. Работодатель готов предоставлять сложные, но интересные и амбициозные задачи.

Спортивный аналитик — консультант оценивается работодателями в 230 тысяч рублей в месяц. От него требуется стаж не менее трёх лет, наличие базы данных и опыта работы с соцсетями.

До 150 тысяч рублей на удалённой работе может получать рекрутер, до 120 тысяч — главный специалист по отоплению, вентиляции и кондиционированию, Digital performance manager, программист 1C или PHP-разработчик.

Ранее исследования центра «Зарплата.ру» показали, что около половины россиян предпочитают возможность удалённой работы высокой зарплате.