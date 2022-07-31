Врач раскрыл неожиданные полезные свойства пива Терапевт Лишин: пиво в небольших количествах поможет вывести камни и песок из почек

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Небольшое количество пива может помочь организму выводить мелкие камни и песок из почек, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Виктор Лишин. В качестве профилактики мочекаменной болезни он также посоветовал отказаться от жирной и излишне соленой еды, а в период обострения не пить кофе. По словам врача, необходимо ежегодно проходить полное медицинское обследование, чтобы избежать возникновения камней в почках.

Иногда можно выпить пива, это не значит, что нужно пить его литрами. Многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек, — сказал Лишин.

Он отметил, что лучше избегать в рационе жирной рыбы и обилия сладостей. Также не стоит пить много воды, так как увеличивается нагрузка на сердце и сосуды.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев отмечал, что вредные вещества, которые содержатся в безалкогольном пиве, могут подавлять мужские гормоны. Напиток очень калорийный, его чрезмерное употребление может привести к набору килограммов. Поэтому если есть проблемы с лишним весом и углеводным обменом, лучше отказаться от безалкогольного пива, порекомендовал Арзамасцев.