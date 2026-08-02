Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 16:30

Сроки посадки роз под зиму: успейте, и уже в следующем сезоне сад будет усыпан бутонами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Август — идеальное время для посадки роз, ведь в конце лета земля еще достаточно теплая для активного роста корней, а воздух уже не такой жаркий, что создает оптимальные условия для укоренения саженцев и позволяет им адаптироваться до наступления холодов.

Лучший срок для посадки роз под зиму — с середины августа до середины сентября, когда растения успевают нарастить корневую систему и подготовиться к зимовке. Для посадки выбирайте здоровые саженцы с закрытой корневой системой, хорошо развитыми побегами и почками.

Яму выкопайте глубиной 40–50 см, на дно уложите дренаж, добавьте перегной, золу и суперфосфат, а корневую шейку углубите на 3–5 см. После посадки саженец обильно полейте и окучьте землей на 15–20 см для защиты от морозов. При такой посадке розы успевают хорошо укорениться до зимы и радуют обильным цветением уже в следующем сезоне.

Ранее были названы бордюрные цветы: просто рассыпьте семена вдоль дорожек — получите живую кайму.

Проверено редакцией
Читайте также
На Западе объяснили, почему ИИ-пузырь может привести к обвалу рынка
Общество
На Западе объяснили, почему ИИ-пузырь может привести к обвалу рынка
В Роспотребнадзоре раскрыли, дойдет ли новый вирус Бурбон до России
Общество
В Роспотребнадзоре раскрыли, дойдет ли новый вирус Бурбон до России
Посадите в августе — и этот сказочный цветок расцветет уже весной, а потом еще раз осенью
Общество
Посадите в августе — и этот сказочный цветок расцветет уже весной, а потом еще раз осенью
Сроки посадки пионов под зиму: успейте, и в следующем сезоне сад будет усыпан огромными бутонами
Общество
Сроки посадки пионов под зиму: успейте, и в следующем сезоне сад будет усыпан огромными бутонами
Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию
Общество
Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию
Общество
цветы
розы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Почерк ГУР»: депутат о вероятных целях теракта в центре Москвы
Стало известно, как китайцы следят за иностранцами
Российская армия поразила несколько украинских целей в Черном море
Вложения в искусственный интеллект назвали угрозой для экономики
В Омске из-за работы средств ПВО отменили концерт
Боксер попал в больницу после нокаута на турнире
Более 30 тыс. человек запретили выходить из дома после ЧП на химскладе
Пригород Киева содрогнулся от серии взрывов и погрузился во тьму
Мать вывела маленькую дочь в поток машин, чтобы не платить в ресторане
Прокуратура начала проверку из-за снятия 24 пассажиров с рейса в Египет
В европейской стране при крушении самолета погибли люди
Адская жара, тропические ночи? Прогноз погоды в Москве и Петербурге
Россиянам ответили, как облегчить возврат денег за бытовую технику с браком
Теракт в ресторане в Москве: что известно к этому часу, новости 2 августа
Мужчина получил осколочные ранения всего тела после атаки ВСУ
Столкновение вертолетов при тушении лесных пожаров попало на видео
Взрыв в частном доме обернулся вызовом скорой и десятком пострадавших
В России объяснили, чем Испании может грозить наплыв мигрантов в Сеуте
Убитая в Сербии россиянка оставила странное сообщение в Сети
Тысячи испанских силовиков бросились «латать» прорванную границу в Сеуте
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.