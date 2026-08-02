Сроки посадки роз под зиму: успейте, и уже в следующем сезоне сад будет усыпан бутонами

Сроки посадки роз под зиму: успейте, и уже в следующем сезоне сад будет усыпан бутонами

Август — идеальное время для посадки роз, ведь в конце лета земля еще достаточно теплая для активного роста корней, а воздух уже не такой жаркий, что создает оптимальные условия для укоренения саженцев и позволяет им адаптироваться до наступления холодов.

Лучший срок для посадки роз под зиму — с середины августа до середины сентября, когда растения успевают нарастить корневую систему и подготовиться к зимовке. Для посадки выбирайте здоровые саженцы с закрытой корневой системой, хорошо развитыми побегами и почками.

Яму выкопайте глубиной 40–50 см, на дно уложите дренаж, добавьте перегной, золу и суперфосфат, а корневую шейку углубите на 3–5 см. После посадки саженец обильно полейте и окучьте землей на 15–20 см для защиты от морозов. При такой посадке розы успевают хорошо укорениться до зимы и радуют обильным цветением уже в следующем сезоне.

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