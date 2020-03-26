https://static.news.ru/photo/2ea7146e-6f29-11ea-9713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с переносом голосования по поправкам в Конституцию РФ на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом среда 22 апреля вновь станет рабочим днём.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Политика сегодня».

О том, что голосование будет проведено в другое время, ранее сообщил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Он также подписал соответствующий указ. Новая дата голосования будет определена позднее.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал правильным решение о переносе голосования по поправкам. По его мнению, сейчас страна не готова к плебисциту, поскольку со всем миром переживает углубление «тяжелейшего кризиса».