Спецпредставитель президента Сергей Иванов поддержал рост числа лоукостеров

https://static.news.ru/photo/abfbd626-6c4d-11eb-b0e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался в поддержку увеличения в России авиакомпаний-лоукостеров. Он считает эту идею актуальной.

Весь мир летает на лоукостерах. Неслучайно цены на билеты на лоукостер в Европе составляют $10–15, для России это очень актуально, — заявил Иванов журналистам.

Вместе с тем едва ли стоит ожидать увеличения компаний-лоукостеров в ближайшее время. Пока что российские авиакомпании не готовы создавать лоукостеры в качестве дочерних предприятий или внутри авиационных групп. Как пояснял на пленарном заседании Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации руководитель Росавиации Александр Нерадько, для того чтобы инвесторы были заинтересованы в создании лоукостеров, для начала необходимо восстановить объём гражданских перевозок до уровня, зафиксированного до пандемии коронавируса.

Минтранс ожидает, что в наступившем году финансовое положение российских авиакомпаний выправится. Согласно одному из прогнозов, внутренний пассажиропоток для перевозчиков в 2021 году может превысить показатели рекордного 2019 года. На международных направлениях авиакомпании России могут перевезти до 30 млн пассажиров за год.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что один из богатейших российских блогеров Валентин Петухов, известный как Wylsacom, выкупил все места в самолёте и улетел в Сочи. Многие пользователи Сети назвали этот поступок «дешёвыми понтами», а самого мужчину — зажравшимся.