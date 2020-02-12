https://static.news.ru/photo/891f67fe-4e25-11ea-838c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Легендарного разведчика Алексея Ботяна не стало на 104-м году жизни. Он скончался ночью 13 февраля.

К сожалению, да. Это произошло сегодня в половине второго ночи, — сообщил ТАСС представитель СВР.

Он руководил операцией по спасению Кракова в 1945 году. «Лейтенанту Алёше» (именно так называли Ботяна местные жители) удалось узнать о планах противника подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Это сделало бы невозможным дальнейшее наступление советских войск, полностью затопив Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.

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