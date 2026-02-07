Зимняя Олимпиада — 2026
Спасаю обед за 10 минут: сэндвич с тушенкой. Мясо готовлю до карамелизации, хлеб — до хруста. Вкуснятина!

Фото: D-NEWS.ru
Хрустящий, горячий поджаренный багет, теплая, сочная и пикантная мясная начинка и сочный хруст листьев салата — такой сэндвич естся с огромным удовольствием, потому что каждый компонент играет свою роль.

Банку тушенки (300 г, лучше свиной или говяжьей) открываю. Выкладываю содержимое вместе с соком/жиром на разогретую сковороду. Разминаю мясо вилкой на средние кусочки.

Ставлю сковороду на средний огонь. Готовлю, периодически помешивая и продолжая разминать крупные куски, 8–10 минут. За это время почти вся жидкость выпарится, а мясо слегка подрумянится.

Вливаю в сковороду 2–3 ст. л. соуса барбекю. Хорошо перемешиваю и томлю на маленьком огне еще 3–4 минуты, чтобы соус загустел и пропитал мясо. Снимаю с огня.

Пока мясо готовится, нарезаю багет на 8 одинаковых, не слишком тонких ломтиков (для 4 сэндвичей). Обжариваю их на сухой сковороде или в тостере до золотистой хрустящей корочки с двух сторон.

Листья салата айсберг или зеленого салата промываю, обсушиваю и рву руками на крупные куски.

Сборка: на 4 ломтика горячего багета намазываю по 1/4 ст. л. майонеза. Выкладываю горсть салата. Сверху кладу 2–3 ст. л. горячей мясной начинки. Накрываю оставшимися ломтиками багета, слегка прижимаю. Подаю немедленно.

