Спасатели перечислили наиболее популярные места для крещенских купаний

https://static.news.ru/photo/fabfcdac-572c-11eb-a9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водопад Гремячий ключ в Сергиевом Посаде и купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде наиболее популярны у жителей Московской области в крещенские купания, следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС России.

Так, каждый год в купаниях на территории Подмосковья участвует порядка 200 тысяч человек.

Наиболее популярными среди жителей и гостей региона являются водопад Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Также жители Подмосковья любят посещать купели в селе Талеж на территории подворья Вознесенской Давыдовой пустыни в Чехове и вблизи Троицкого храма в Мытищах.

Ранее NEWS.ru писал, что погружение в купель в праздник Крещения может быть опасно для некоторых людей, сообщили врачи-терапевты.

По словам гендиректора одного из московских центров врача-терапевта Людмилы Лапы, купания категорически противопоказаны людям, перенёсшим инфаркт и инсульт, а также тем, у кого компрометированы сосуды, так как это часто осложняется атеросклерозом, когда проходимость сосудов составляет меньше 20%.