Союз журналистов России вступился за журналистку BBC

Российский и британский союзы журналистов объединились и попросили власти своих стран прекратить использование виз для давления на СМИ. Об этом говорится на сайте СЖР.

Российская организация выразила сожаление, что МИД РФ отказал в продлении визы корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд, которая треть жизни провела в России. В связи с этим СЖР обратился к властям с просьбой пересмотреть своё решение и восстановить аккредитацию журналистки.

Журналисты являются важным элементом гражданской дипломатии, и одна из ключевых задач профессиональной международной журналистики — укрепление доверия между народами и странами. Наша общая задача — помогать коллегам, поддерживать их в случае нарушениях прав и защищать их важную миссию, — заявил председатель организации Владимир Соловьёв.

Британская организация также напомнила местным властям, что давление на возможность работать в стране может привести к эскалации недоверия между журналистами.

14 августа стало известно, что Саре Рейнсфорд, которая спрашивала президента Белоруссии Александра Лукашенко о его легитимности, не продлили визу. Это первый случай, когда Россия выслала британского журналиста с тех пор, как в 2011 году был изгнан Люк Хардинг из Guardian.

Посольство Великобритании в России назвало необоснованным это решение. В дипмиссии добавили, что действия Москвы «лишь продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в визе журналистке отказали, так как британские власти не продлили визу российскому корреспонденту. Однако она не уточнила, о ком идёт речь.