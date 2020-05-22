Совладелец группы «Сумма» заразился коронавирусом в СИЗО

https://static.news.ru/photo/ef39cd68-9c6d-11ea-86cf-fa163e074e61_660.jpg Зиявудин Магомедов (в центре) Фото: АГН Москва/Global Look Press

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов подхватил коронавирус в СИЗО. Этот факт подтвердила адвокат подозреваемого, которого хотят судить за хищения и создание преступного сообщества.

Изначально Зиявудин — один из трёх братьев Магомедовых — почувствовал себя плохо, а 18-19 мая его уже не вывели на ознакомление с материалами дела, сказала адвокат Виктория Цилюрик.

Я считаю, что причина только одна — заболел. Об этом нам сообщили в СИЗО, — добавила защитник Магомедова.

Другой адвокат Магомедова, Александр Гофштейн, подверг сомнению эту информацию, так как нет документов, подтверждающих заражение одного из братьев Магомедовых COVID-19, пишет ТАСС.

Расследование дела в отношении братьев Магомедовых уже завершено, сейчас они знакомятся с его материалами. Им предстоит изучить около 1000 томов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский городской суд продлил срок ареста совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду. Они будут находиться под стражей до 30 июня.