Совладельцу «Суммы» не разрешили участвовать в заседаниях по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/93ff80f4-9704-11eb-bc02-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Ошерова об участии его подзащитного Магомеда Магомедова в судебных заседаниях по видеосвязи. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

По словам адвоката, в 2019 году у Магомедова диагностировали серьёзное заболевание, а 12 января 2021 года после заседания в Басманном суде его состояние ухудшилось: скорая помощь приезжала в СИЗО четыре раза.

Также Ошеров утверждает, что именно из-за плохого самочувствия его подзащитного его не смогли вовремя конвоировать и в итоге заседание задержалось на шесть часов.

Сегодня, 6 апреля, Мещанский суд начал рассматривать уголовное дело против владельцев группы «Сумма». Следующее заседание назначено на 12:00 26 апреля.

Владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в марте 2018 года по обвинению в организации преступного сообщества (ч. 1, 3 ст. 210 УК), мошенничестве и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, ч. 4 статьи 160 УК).

Следствие считает, что в период с 2010 по 2016 год Магомедовы похитили бюджетные средства на сумму 11 млрд рублей. Материальной базой для преступного сообщества, по версии следствия, стали аффилированные с братьями Магомедовыми юридические лица — они входили в состав холдинга «Сумма».

В деле девять эпизодов хищения — например, при строительствах таких крупных проектов как стадион «Балтика» в Калининграде, реконструкции аэропорта «Храброво», поставке электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге и «Нерюнгринской ГРЭС». Гособвинение уже заявило иск к подсудимым на сумму 5,8 млрд рублей. На оставшуюся сумму ущерба потерпевшие подали гражданские иски.