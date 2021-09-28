Совфед: страховые пенсии увеличатся к 2024 году

Средний размер страховых пенсий россиян увеличится к 2024 году до 20 тысяч рублей. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передаёт ТАСС.

В прошлом году, когда мы утверждали бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, индексация страховых пенсий закладывалась с таким расчетом, чтобы это было, во-первых, выше уровня инфляции, а во-вторых, чтобы ежегодно средний размер пенсии увеличивался не меньше чем на одну тысячу рублей. С тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсии достиг 20 тысяч рублей, — пояснила Бибикова.

Она напомнила, что в 2021 году средний размер страховой пенсии составляет 17 444 рубля. При этом Бибикова подчеркнула, что если пенсионер получал меньше установленной нормы, «то здесь и сумма [повышения] будет ниже».

Если человек получает, к примеру, пенсию в 20 тысяч, то у него тоже будет не одна тысяча рублей повышение, а здесь уже 6,3% — это 1200–1300 рублей идёт, — отметила Бибикова.

Ранее стало известно о том, что пенсии силовикам и военным ветеранам повысят с 1 октября. Также увеличат соцвыплаты для тех, кто кормит иждивенца, и для пожилых людей возрастом 80 лет и старше.