Совфед предложил включить в ОМС телемедицину

https://static.news.ru/photo/0fe4741c-1da8-11eb-9628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенаторы могут рекомендовать российскому кабмину обсудить возможность включения новых телемедицинских технологий в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила зампредседателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко.

В системе обязательного медицинского страхования нужны новые тарифы на оказание медпомощи с применением телемедицины по каждому отдельному заболеванию <...> Например, при сахарном диабете, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях... В ОМС должны быть разные тарифы на оказание помощи: и очной, и с применением дистанционных технологий, — цитирует её «Парламентская газета».

В РФ действуют единые механизмы оплаты медицинской помощи в рамках ОМС, а также алгоритмы формирования соответствующих тарифов, добавила политик. Они рассчитываются по методикам, утверждённым соответствующими федеральными ведомствами согласно нормам ОМС.

Государственная дума РФ 21 октября 2020 года приняла в первом чтении законопроект, который вносит значительные изменения в механизм оплаты медицинской помощи. В рамках предусмотренной проектом закона реформы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) предлагается передача полномочий страховщиков в области контроля и финансирования медпомощи Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Предполагается, что именно ФФОМС будет осуществлять расчёты и контролировать объёмы, сроки и качество предоставления помощи, а страховые медицинские организации из этого процесса исключат.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение тарифов на 2022-й и 2023-й годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и ОМС для индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам, сообщал NEWS.ru.