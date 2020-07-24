Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждений территории к экстремизму

https://static.news.ru/photo/a103dba8-cd90-11ea-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 24 июля, Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому нарушение целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории, приравнивается к экстремизму.

Авторами законопроекта стали Павел Крашенинников и Андрей Клишас, которые являлись сопредседателями рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Согласно правовой норме уточняется понятие экстремизма и приравнивается к соответствующей деятельности отчуждение части территории страны, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, 22 июля депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.

Теперь по закону экстремизмом будет признаваться не только нарушение территориальной целостности РФ, но и отчуждение части её территории.

В пакет также вошли инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению. УК будет дополнен новой статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности РФ». Наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы.