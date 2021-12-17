Совфед обяжет иностранные интернет-компании платить налоги в России

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ обсуждает введение налогообложения иностранных интернет-компаний, включая Google и Facebook. Как пояснил ТАСС председатель комиссии Алексей Пушков, со вступлением в силу закона о «приземлении» необходимо будет соотнести официальное присутствие компаний на территории России с налоговым режимом.

Пушков пояснил , что сейчас интернет-платформы в России не являются отдельным объектом налогообложения и сами передают данные о своей прибыли. По его мнению, со вступлением закона в силу необходимо внести в законодательство поправки, которые чётко определят предмет налогообложения, а также создать собственную систему подсчёта доходов интернет-компаний и ввести прогрессивную ставку налога в зависимости от прибыли. Активное участие в этом должны принять Минфин, ФНС, МИД и Роскомнадзор.

Более 90% доходов этих компаний в России — доходы от рекламы, мы вполне в силах просчитать ту рекламу, которую наши рекламодатели направляют на те или иные интернет-платформы, — добавил он.

Ранее Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список из 13 иностранных IT-компаний, которые должны до 1 января 2022 года открыть представительства на территории России. В перечень попали Apple, Google, Meta и другие гиганты.

Все эти компании должны открыть в России филиал, разместить на сайте форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём сайте один из рекомендуемых российскими властями счётчиков («Спутник/Аналитика», «Яндекс.Метрика», «Рейтинг@mail.ru», «Рамблер/Топ-100», Mediascope, Liveinternet, HotLog, AppMetrica, WEB-Index Mobile, MyTracker). Кроме того, они должны ограничивать доступ россиян к информации, которую власти РФ считают нарушающей закон. Если они не выполнят требование, их сайтам в России может грозить блокировка.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор не будет сразу принимать меры против зарубежных IT-компаний, которые не успеют открыть представительства в России к 1 января 2022 года, но «задумается» об их применении. При этом сами компании заявляют, что заинтересованы в работе с российской аудиторией.