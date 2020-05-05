Советник ВОЗ назвал два лучших средства защиты от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a2516b8-8eae-11ea-84e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По крайней мере два средства обеспечивают защиту от коронавируса нового типа. Это мытьё рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

По его словам, именно на эти два метода борьбы с вирусом опирались шведские власти.

На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чём мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям, — заявил он в интервью РБК.

По мнению эпидемиолога, вводить жёсткие меры нет необходимости, поскольку у всякого рода запретов нет научных обоснований.

Закрытие границ — это бесполезное занятие. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований, — пояснил эксперт.

При этом он отметил высокую дисциплинированность шведов, которые прислушиваются к рекомендациям властей и соблюдают дистанцию.

Как писал NEWS.ru, отсутствие строгого карантина в Швеции объясняется доверием в обществе. Так, министр иностранных дел Анна Линде объяснила, почему власти не пошли по примеру других стран в борьбе с распространением нового коронавируса.