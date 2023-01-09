Советник Пушилина призвал возродить в России СМЕРШ Советник Пушилина Гагин призвал возродить в России СМЕРШ

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин предложил воссоздать в России контрразведку СМЕРШ. Таким образом он отреагировал на обращение Госдепартамента США к россиянам, которое он сам расценил как призыв к свержению режима.

Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. <...> На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой российской интеллигенции, которые точно так же можно расценивать как предательство, измену родине, как призывы к свержению государственного строя. <...> Настало время переиздать приказ верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о создании СМЕРШ. Она была призвана еще в те годы для борьбы с диверсантами, предателями, — сказал Гагин.

Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о борьбе с диверсиями в культурной сфере. О том, что и как можно расценивать как диверсии, советник врио главы ДНР не уточнил.

Ранее о необходимости возрождения СМЕРШ высказывался редактор журнала «Национальная оборона» полковник запаса Игорь Коротченко. По его мнению, такой орган должен быть создан на территориях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем России.