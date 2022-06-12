В России предложили возродить Смерш Редактор журнала «Национальная оборона» предложил возродить Смерш

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В России необходимо возродить аналог Смерша, который существовал в период Великой Отечественной войны и занимался борьбой против диверсантов, заявил редактор журнала «Национальная оборона» полковник запаса Игорь Коротченко, передает URA.RU. По мнению Коротченко, такой орган должен быть создан на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Необходимо готовить структуры, которые смогут осуществлять антидиверсионную и противоповстанческую борьбу с украинскими националистами и диверсантами, которые будут засылаться и проводить подрывную деятельность. Мы не знаем, в каком виде это будет. Может быть, необходимо в плане исторической преемственности возрождать Смерш, — заявил Игорь Коротченко.

Ранее Коротченко заявил, что после разгрома группировки ВСУ в Донбассе российская армия перейдёт к третьему этапу спецоперации. Её целями станут взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей. По его словам, с украинскими войсками в Донбассе будет покончено в краткосрочной или среднесрочной перспективе.