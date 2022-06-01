Стали известны цели третьего этапа спецоперации на Украине Член Общественного совета при Минобороны Коротченко: следующие цели России в спецоперации — Николаевская, Одесская и Харьковская области

Военнослужащий ВС РФ / Фото MOD Russia/Global Look Press

После разгрома группировки ВСУ в Донбассе российская армия перейдёт к третьему этапу спецоперации. Её целями станут взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей, рассказал URA.RU член Общественного совета при Минобороны полковник запаса Игорь Коротченко.

По его словам, с украинскими войсками в Донбассе будет покончено в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Россия перейдёт к третьему этапу специальной операции. Это взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей, — сказал он.

Коротченко также пояснил, что зачистка Донбасса от украинских войск — стратегическая задача второго этапа спецоперации, взятие же отдельных населённых пунктов — её тактические эпизоды.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов назвал причину медленного продвижения российских войск вглубь Украины. Он отметил, что нашей армии важно сохранять численное превосходство, поскольку она ведёт наступательные действия. При этом количество военнослужащих не увеличивается, тогда как численность ВСУ возрастает. Эксперт добавил, что спецоперация идёт по плану. Армия РФ намерена загнать противника в три котла по направлениям Северодонецк — Лисичанск, Краматорск — Славянск, Макеевка — Авдеевка.