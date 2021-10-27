Экс-советник президента объяснил, почему «Медуза» лидирует по цитируемости

Издание «Медуза» (признано в РФ иностранным агентом) цитируют в социальных сетях больше других СМИ из-за интереса к информации, которую пытаются цензурировать. Бывший советник президента России по вопросам развития Интернета, директор и владелец компании LiveInternet Герман Клименко назвал популярность следствием эффекта Стрейзанд , передаёт Pravda.Ru.

Эффект Стрейзанд в тихом исполнении, то есть когда государство и сама тема иноагентов в СМИ достаточно громкая. Я думаю, по этой причине. Плюс там ряд материалов достаточно жёстких, — объяснил Клименко.

Так он оценил данные мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» за сентябрь, по которым «Медуза» находится на первом месте. Её показатель — 538 тысяч гиперссылок, это больше, чем у RT (425 тысяч), Znak.com (420 тысяч), РБК (350 тысяч) и «Царьграда» (340 тысяч).

При этом в рейтинге цитируемости среди других СМИ «Медуза» отсутствует.

Эффект Стрейзанд — социальное явление, при котором попытка ограничить доступ к информации вызывает всплеск интереса к ней.

Ранее сообщалось, что движение избирателей «Голос» признали иноагентом из-за получения 200 рублей. Их перечислила гражданки Армении с мужским именем.