«Совершила ошибку»: устроившая демарш Овсянникова пожаловалась на украинцев Выбежавшая с плакатом на ТВ Овсянникова рассказала о ненависти украинцев к своей персоне

Фото: соцсети

Марина Овсянникова

Марина Овсянникова, устроившая в прямом эфире на Первом канале демарш с агитплакатом, пожаловалась на ненависть украинцев к своей персоне. Об этом она рассказала в очередном интервью, слова «звезды» приводит StarHit.

Экс-редактор Первого канала сообщила, что хотела помочь украинцам, отправилась туда с благотворительной миссией и самыми «благими мыслями». Но в ответ россиянка получила проклятия.

Сделала ошибку, поехав на Украину. У меня были благие мысли, но там всё восприняли не так, — рассказала журналистка.

Себя Овсянникова назвала «слабой женщиной с кучей забот» и объяснила, что ей пришлось работать на Первом канале, потому что она платила несколько кредитов, строила дом и пережила тяжёлый развод. В Берлине, куда она уехала после скандала. ей тоже места не нашлось.

После поездки на Украину всё стало сложнее, потому что редакцию атакуют недовольные, — призналась журналистка.

Кроме всего этого Овсянникова столкнулась с огромными проблемами в личной жизни. На неё подал в суд бывший муж, который хочет лишить её родительских прав на сына и дочь. Сейчас идёт суд и она узнала о нём после первого заседания, что посчитала «ножом в спину».

Я думала, мы взрослые люди, не будем создавать стресс нашим детям, но он решил иначе, поэтому мне приходится сражаться ещё и на личном фронте... Я считала его порядочным, но оказалось это не так. Думаю, на него давят, — заключила бывшая сотрудница редакции Первого канала.

Впрочем, Марина Овсянникова разочаровала не только собственную семью, но и тех, кто первоначально был на её стороне. В частности, это Лидия Невзорова, которая восхищалась её поступком, но после была вынуждена признать, что все речи журналистки — «беспробудная глупость».