Гомофобные и нецензурные высказывания человека, которого опознали как лектора военной кафедры ВШЭ Владимира Коргутова, появились в Twitter. Университет проводит проверку в связи с инцидентом.
Сначала человек на записи рассказывает историю насилия над «раскрашенным мальчиком» со стороны военного, потом говорит о том, что однажды на военную кафедру хотела попасть «баба», однако ей отказали из-за отсутствия женского туалета и отдельного помещения для сна.
Делаем так, чтобы мужчины настоящими стали! Не вот этими гермафродитами и ************ [геями], да... Как ********** [геи] называются? Геи, ******* [блин]! — сказал он.
Сотрудники вуза в разговоре с журналистами «Говорит Москва»
Как писал NEWS.ru, ранее жители Швейцарии одобрили идею властей о введении уголовной ответственности за дискриминацию представителей сексуальных меньшинств. На референдуме в поддержку соответствующего закона проголосовали более 63% избирателей. Документ предусматривает различные виды наказания для виновных: от штрафов до лишения свободы на срок до трёх лет
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