https://static.news.ru/photo/041b8254-4ff1-11ea-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вышка/facebook.com

Гомофобные и нецензурные высказывания человека, которого опознали как лектора военной кафедры ВШЭ Владимира Коргутова, появились в Twitter. Университет проводит проверку в связи с инцидентом.

Сначала человек на записи рассказывает историю насилия над «раскрашенным мальчиком» со стороны военного, потом говорит о том, что однажды на военную кафедру хотела попасть «баба», однако ей отказали из-за отсутствия женского туалета и отдельного помещения для сна.

Делаем так, чтобы мужчины настоящими стали! Не вот этими гермафродитами и ************ [геями], да... Как ********** [геи] называются? Геи, ******* [блин]! — сказал он.

Сотрудники вуза в разговоре с журналистами «Говорит Москва» не смогли подтвердить или опровергать подлинность записи, так как в настоящий момент проводится проверка. При этом, если в образовательном учреждении смогут установить факт подобного поведения, для преподавателя это повлечёт за собой дисциплинарное взыскание.

Как писал NEWS.ru, ранее жители Швейцарии одобрили идею властей о введении уголовной ответственности за дискриминацию представителей сексуальных меньшинств. На референдуме в поддержку соответствующего закона проголосовали более 63% избирателей. Документ предусматривает различные виды наказания для виновных: от штрафов до лишения свободы на срок до трёх лет