https://static.news.ru/photo/f9da2f20-5752-11ea-b4bd-fa163e074e61_660.jpg Санкт-Петербург Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Мать и дочь, работавшие медсестрой и медицинским регистратором в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга, подали заявления об увольнении по собственному желанию. Их руководитель отстранён от должности на время проверки.

Она осуществляется после появления видеозаписи, на которой запечатлён корпоратив в учреждении. В ходе празднования по случаю Дня защитника Отечества для мужской части коллектива девушка исполнила стриптиз, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вопрос об увольнении женщин пока не решён.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выясняет все обстоятельства корпоратива работников бюро судебно-медицинской экспертизы. Предположительно, он прошёл по месту их работы.