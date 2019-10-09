https://static.news.ru/photo/c481666c-eaac-11e9-90ae-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Работница американской компании Star-Doors.Com подтвердила, что её начальник, имеющий российское гражданство, действительно жертвовал деньги Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.

По её словам, он делал это как частное лицо, передаёт «Медуза» . Сотрудница организации выступала на условиях анонимности.

Ранее News.ru писал, что Минюст включил ФБК в список иноагентов. По данным ведомства, финансирование фонда якобы осуществили американская компания Star-Doors.Com LLC и испанская фирма Roberto Fabio Monda Cardenas, торгующая машинами. В Кремле не стали комментировать ситуацию.

Алексей Навальный подчеркнул, что организация никогда не получала зарубежного финансирования. Директор фонда Иван Жданов также заявил, что сотрудники организации никогда не получали финансов из зарубежных стран. Кроме того, отчёты о её деятельности регулярно сдаются в Министерство юстиции. По его словам, Минюст не присылал никаких уведомлений о включении в какие-либо списки и ограничился пресс-релизом, не подтверждённым документами и основаниями.

Также сообщалось, что решение включить ФБК в список иностранных агентов не связано с расследованием СК о якобы зарубежном финансировании этой структуры.