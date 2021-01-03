Сотрудница храма назвала бредом обвинения в продаже макарон вместо свечей

https://static.news.ru/photo/af4df66e-4dc2-11eb-9081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудница свечной лавки при Гатчинском кафедральном соборе святого апостола Павла в Ленинградской области назвала бредом информацию о том, что пожилой прихожанке якобы были проданы макароны вместо восковых свечей.

У нас проверенные постоянные поставщики. Каждая пачка проходит через руки сотрудников. Невозможно не отличить макароны от свечей, даже если предположить, что их подсунул поставщик. В шоке от этой информации, — цитирует РИА Новости работницу лавки.

Она назвала появившуюся информацию бредом и добавила, что если бы такое произошло, то в известность был бы обязательно поставлен настоятель храма.

Сотрудница лавки уточнила, что церковные свечи хранятся в отдельных упаковках в зависимости от формы, длины и толщины. Она предположила, что пожилая жительница Ленобласти в силу возраста могла ошибочно решить, что покупала свечи в соборе.

Ранее 82-летняя Галина Кожевникова заявила, что купила свечи в соборе святого апостола Павла в Гатчине перед Новым годом. 31 декабря в её доме отключили электричество, поэтому женщина достала освящённые свечи. Только зажечь их она не смогла, так как в пакете оказались букатини — полые внутри спагетти, писал NEWS.ru.