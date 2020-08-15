Сотни людей собрались на могиле Цоя в 30-летнюю годовщину его смерти

В Санкт-Петербурге сотни людей пришли 15 августа на могилу Виктора Цоя, чтобы почтить память певца в 30-летнюю годовщину со дня его смерти.
Поклонники приносят цветы. Люди заняли десятки метров вокруг могилы и скандируют песни исполнителя,
Ранее историко-фантастический роман о Викторе Цое был представлен в Санкт-Петербурге. В произведении рассказывается о событиях 1980-х годов. Работа выйдет 31 августа и будет представлена в сентябре на Международной книжной ярмарке в Москве. Автор книги Александр Долгов рассказал, что к концу года по её мотивам планируют создать видеоигру, писал NEWS.ru.
Авария, в которой погиб певец, произошла 15 августа 1990 года на 35-м километре Латвийской трассы Слока — Талси. По официальной версии, музыкант уснул за рулём. Однако этот факт до сих пор вызывает споры у поклонников и экспертов.
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