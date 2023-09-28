Составлен список стран, где россияне могут выгодно отдохнуть в октябре

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Куба

Самые дешевые направления для российских туристов в октябре — это Куба, Венесуэла и Египет, заявил NEWS.ru глава одного из турагентств Дмитрий Мир. Что об этом нужно знать?

Недорогим направлением для россиян осенью также остается Иран. В настоящий момент туристам из РФ необходимо оформить визу для посещения этого государства. Ее стоимость составляет 80$ или 75€. По словам главы турагентства, эти траты окупятся за счет низких цен в самой стране.

Мир отметил, что сейчас стоит вопрос об отмене визового режима между Москвой и Тегераном. Также для россиян хотят открыть прямые рейсы на курорт Ирана — остров Киш.

«Если появятся прямые рейсы, то у наших туристов появится еще одно прекрасное и недорогое направление для отдыха. Но любителям алкоголя придется выбирать другие направления, в Иране это строго запрещено», — сообщил эксперт.

Глава турагентства обратил внимание, что осенью начинают расти цены на популярные у россиян направления. В частности, дорожают путевки в Турцию и ОАЭ.

«Самые доступные направления сейчас — это Куба, Венесуэла и Египет. Также недавно аэрофлот поставил впервые за многие годы прямой перелет на Маврикий, первые рейсы будут летать с декабря», — отметил Дмитрий Мир.

Сколько стоят путевки в Египет в октябре

С октября в Египте стартует новый зимний сезон. В стоимость любой путевки входит перелет, проживание, медицинская страховка, питание, трансфер до отеля, услуги гида.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), путевка на неделю на двоих по системе «все включено» с вылетом из Москвы обойдется в 125 000 рублей, из Санкт-Петербурга — в 179 000 рублей. Туристам из Уфы и Самары придется заплатить за 10 дней отдыха от 135 000 рублей, а при вылете из Перми и Новосибирска цена за тур будет начинаться от 180 000 рублей.

Сколько стоят путевки на Кубу в октябре

В октябре отдохнуть на Кубе можно по летним ценам. Стоимость туров зависит от авиаперелета, категории отеля, питания и продолжительности отдыха.

На популярный кубинский курорт Варадеро прямые рейсы предоставляет авиакомпания «Россия». По данным АТОР, тур «все включено» на семь ночей в четырехзвездочный отель обойдется россиянам примерно в 240 000 рублей, отдохнуть в пятизвездочной гостинице можно, заплатив от 263 000 рублей.

Стоимость путевки на 10 ночей с перелетом на регулярном рейсе в четырехзвездочный отель начинается от 265 000 рублей на двоих, в пятизвездочный — от 295 000.

Сколько стоят путевки в Венесуэлу в октябре

Рейсы в Венесуэлу из России выполняют авиакомпании Nordwind и Conviasa. В первой половине октября, по информации АТОР, отдохнуть в Венесуэле вдвоем можно за 201 000 рублей. Такой ценовой вариант предполагает размещение на 11 ночей в трехзвездочном отеле с включенным завтраком.

Стоимость путевок на двоих на 11 ночей в пятизвездочный отель по системе «все включено» начинается от 315 000 рублей.

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Сколько стоит отдых в Турции в октябре

Путевка в пятизвездочный отель по системе «все включено» в Турцию осенью обойдется примерно в 100 000 рублей на человека, заявил NEWS.ru гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Мы видим предложения около 120 000 на двоих в трехзвездочных и четырехзвездочных гостиницах. Также есть предложения и „все включено“ в пятизвездочных отелях. Там поездка обойдется примерно в 100 000 на человека. Условно это недорого, по сравнению с теми ценами, которые наблюдались в августе, это пиковый месяц», — отметил он.

При этом эксперт обратил внимание россиян, что при покупке путевки в Турцию необходимо обратить внимание на пункт назначения, поскольку большинство операторов и перевозчиков закрывают свои летние программы.

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