Соседи рассказали об агрессивности зачинщика смертельной драки в Волгограде

https://static.news.ru/photo/35da0dcc-1f46-11eb-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Арсен Мелконян Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Житель Волгограда Арсен Мелконян, избивший до смерти человека из-за ссоры в чате, всегда отличался буйным нравом и агрессивностью. Об этом рассказали его соседи.

По их словам, он нередко угрожал им физической расправой даже в ответ на безобидные замечания. Так, один из соседей пожаловался на неудобства, которые доставляет жителям дома автомастерская, открытая Мелконяном поблизости. Попытки поговорить с ним «по-человечески» привели к угрозам.

В ответ ничего, кроме как «иди куда подальше», я не слышал. И угрозы были: «Подойдёшь ближе метра — убью, ушатаю» и всё в таком духе, — рассказал он изданию V1.RU.

Другой сосед припомнил, что Мелконян ещё со школьных лет попадал в различные неприятности — «то избил человека, то угнал машину, то деньги с кого-то вымогал».

По сведениям издания, он имеет действующую судимость за мошенничество, связанное со страхованием автомобилей. В июле 2018 года Мелконян был приговорён к трём годам лишения свободы условно.

Инцидент произошёл в конце октября. Мелконян напал на жителя Волгограда Романа Гребенюка в отделении банка и избил его. Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и некоторое время спустя скончался. Поводом для избиения послужил конфликт, который произошёл в родительском чате между Гребенюком и сестрой Мелконяна.

Как писал NEWS.ru, в отношении Мелконяна возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его материалы направлены в СКР по региону. Мужчина находится под арестом, ему грозит до 15 лет лишения свободы.