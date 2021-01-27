Соратницу Навального, главу «Альянса врачей» задержали после обысков

https://static.news.ru/photo/6f741964-6146-11eb-ad9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter.com

Руководитель профсоюза «Альянс врачей», соратница блогера и оппозиционера Алексея Навального, врач-офтальмолог Анастасия Васильева задержана после обысков в своей квартире. Об этом она сообщила в Twitter.

Меня задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой. Дети у замечательных друзей, спасибо им! Поедем теперь, вероятно, искать ещё 48 часов что-то важное на Петровку. Я ничего не боюсь, за правду и будущее наших детей вообще ничего не жалко. И вы не бойтесь! — написала Васильева.

Обыск в квартире женщины прошёл накануне, 27 января. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от Васильевой сдать все гаджеты и электронные носители информации. Примечательно, что в этот момент Анастасия демонстративно играла на фортепиано «К Элизе» Бетховена — эпизод опубликовала пресс-секретарь «Альянса врачей» Александра Захарова.

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Между тем Васильева не единственная из сторонников Навального, к кому в среду пришли сотрудники полиции. Так, обыски прошли непосредственно в квартире блогера, в студии «Навальный LIVE», где в тот момент находилась юрист Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь. Кроме того, пришлось общаться с полицией пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову. Соболь, а также брат оппозиционера Олег Навальный задержаны на 48 часов.

Ранее Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением по позиции руководителей внешнеполитических ведомств стран G7 (Франция, Италия, Германия, Канада, Великобритания, США и Япония) относительно российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. Российское ведомство назвало это грубым вмешательством во внутренние дела государства, писал NEWS.ru.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.