Сооснователь «Важных иноагентов» узнал о включении в реестр из новостей

Главный редактор «Важных историй» Роман Анин (включён в реестр иноагентов), один из сооснователей «Важных иноагентов», заявил, что узнал о внесении компании в список иноагентов из новостей. Никакого официального уведомления не было. Его слова приводит РБК.

Собственно, и предыдущее так называемое извещение о включении нас в список иностранных агентов не содержало никаких подробностей, а просто сообщили, что вы иностранные агенты и с этим живите, — рассказал Анин.

По его словам, он вообще не понимает, для чего Минюст внёс ООО «Важные иноагенты» в реестр. Главред «Важных историй» отметил, что юридическое лицо создавалось как раз для того, чтобы выполнять требования законодательства и отчитываться о деятельности издания. Теперь же, после включения в реестр, ещё и само ООО должно отчитываться.

В общем, порочный круг замкнулся, никто не понимает, для чего это нужно, в Минюсте тоже не понимают, для чего это нужно. И всё это напоминает абсолютный бред, — добавил Анин.

Он уточнил, что журналисты не согласны с таким положением дел и будут обжаловать в суде своё включение в список иноагентов. Вместе с этим они намерены также оспорить включение «Важных иноагентов» в реестр.

Ранее Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов ООО «Важные иноагенты», созданное сотрудниками «Важных историй», внесённых ранее в этот список. Распоряжение ведомства, как говорится на официальном сайте, было выпущено 27 сентября.