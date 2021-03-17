«Заглушает муки совести»: Соловьёв высказался о репутации Собчак

https://static.news.ru/photo/fb54dc0a-8740-11eb-91c1-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: vk.com/solovievlive

Телеведущий Владимир Соловьёв подверг критике коллегу Ксению Собчак после того, как стало известно, что она встречалась со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Для Собчак важно, чтобы о ней говорили, а что для этого необходимо сделать — вторично. Страх забвения заглушает муки совести, — написал он в своём Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на встречу журналистки с Моховым. Однако позднее Собчак опровергла сообщения о встрече с маньяком, заявив, что её запечатлели в компании следователя. Соловьёв на это заявил, что на её репутации это «никак не отразится».

Мохова посадили после того, как выяснилось, что он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной в 2000 году подвезти их на своём автомобиле. Девочки согласились, но вместо дома их отвезли за город, где держали взаперти 1296 дней в качестве секс-рабынь. На волю он вышел 3 марта.

Как писал NEWS.ru, ранее Собчак ввела в недоумение поклонников нелепой шуткой про бедность. Ведущая в TikTok рассказала, какие ассоциации у неё вызывает это слово. В кадре она сидит в кресле с тарелкой крабовых палочек. Ко всему прочему Собчак добавила и устный комментарий, в котором говорится, что она Ксения Собчак и сегодня она «пробует бедность».