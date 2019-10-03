https://static.news.ru/photo/00679f56-952c-11e9-855d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ранее он раскритиковал Гордона. Журналист записал ответ, в котором заявил, что на руках у российского телеведущего «кровь украинцев и россиян».

В отличие от тебя, негодяй и мерзавец, я не поддерживаю людей, которые ведут братоубийственную войну. А я многократно говорю, Гордон, читай по губам. Нет ничего страшнее, чем война между Россией и Украиной, — сказал Соловьёв.

Как ранее писал News.ru, Соловьёв раскритиковал рок-музыканта Бориса Гребенщикова за его новую сатирическую песню «Вечерний М» о «пропагандисте» российского телевидения.