Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Ранее он раскритиковал Гордона. Журналист записал ответ, в котором заявил, что на руках у российского телеведущего «кровь украинцев и россиян».
В отличие от тебя, негодяй и мерзавец, я не поддерживаю людей, которые ведут братоубийственную войну. А я многократно говорю, Гордон, читай по губам. Нет ничего страшнее, чем война между Россией и Украиной, — сказал Соловьёв.
Как ранее писал News.ru, Соловьёв раскритиковал рок-музыканта Бориса Гребенщикова за его новую сатирическую песню «Вечерний М» о «пропагандисте» российского телевидения.
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