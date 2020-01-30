Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева является предупреждением для других чиновников. По его словам, слуги народа должны уважать людей, которые оказали им доверие.
Отрешённый от должности в связи с утратой доверия глава Чувашии не понял, что «пришло время служения»,
Он решил, что будет очень смешно, если так вот вручить ключи пожарным. Они-то пожарные машины получили, а вот Игнатьев своей должности губернатора лишился. Всем это предупреждение — дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить, — отметил Соловьёв.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв резко ответил на слова Познера об «уродливой» России. «Мнение Познера о России никого не интересует. Для журналиста страна является слишком уродливой, чтобы снимать о ней фильмы, но достаточно красивой, чтобы зарабатывать на ней деньги», — так телеведущий прокомментировал слова Познера о нежелании снимать о России кино.
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