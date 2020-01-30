https://static.news.ru/photo/0219d336-42fc-11ea-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева является предупреждением для других чиновников. По его словам, слуги народа должны уважать людей, которые оказали им доверие.

Отрешённый от должности в связи с утратой доверия глава Чувашии не понял, что «пришло время служения», сказал журналист в эфире своей программы на канале «Россия 1».

Он решил, что будет очень смешно, если так вот вручить ключи пожарным. Они-то пожарные машины получили, а вот Игнатьев своей должности губернатора лишился. Всем это предупреждение — дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить, — отметил Соловьёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв резко ответил на слова Познера об «уродливой» России. «Мнение Познера о России никого не интересует. Для журналиста страна является слишком уродливой, чтобы снимать о ней фильмы, но достаточно красивой, чтобы зарабатывать на ней деньги», — так телеведущий прокомментировал слова Познера о нежелании снимать о России кино.