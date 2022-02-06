Сокуров ответил на вопрос, почему «простые» люди по всему миру живут плохо

Причинами плохой жизни, в первую очередь в социальном и материальном планах, простых людей по всему миру, особенно молодёжи, является отсутствие понятных перспектив, а также конфронтация между странами, заявил NEWS.ru российский кинорежиссёр Александр Сокуров. Он подчеркнул, что человеческая цивилизация не успеет достигнуть достойного качества жизни, так как государства в мире слишком сильно заняты противостоянием друг с другом.

Я думаю, мы не успеем достигнуть этого качества. Имею в виду цивилизацию, человечество. Мы сильно погружены в разные конфронтации, в конфронтации между разными странами. Об этом надо серьёзно думать, а об этом никто не думает — все думают о том, начнётся война или нет, что будет между странами и так далее.<...> Я езжу везде — и везде вижу, что людям тяжело жить. Молодёжи в первую очередь. Потому что перспективы очень неясны, экономические и социальные, — добавил спикер.

По словам эксперта, Швеция, вероятно, единственная страна, реализовавшая идею «равновесного общества, погубленную в Советском Союзе». Сокуров подчеркнул, что тяжёлую жизнь простых людей видел везде, даже в японском Токио, где иногда можно встретить нищих граждан, спящих прямо на улице.

На практике оказалось, что достигнуть равновесного общества почти невозможно...мы эту идею погубили в Советском Союзе, не смогли создать равновесие, когда всем людям была бы какая-то гарантия дана. Может быть шведы, единственные, кто оказался чуть умнее — и в этом смысле что-то у них получается. Я когда был в Швеции, видел там огромные налоги, но в то же время не видел тех границ падения, которые я видел в других странах: нищету, бедность, спящих на улице людей, даже в Токио, в Японии, — подытожил Сокуров.

Ранее последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил, что в бедности россиян виноваты власть и корпорации. Он оценил признание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым того, что именно бедность — главная проблема страны, но не заметил никаких шагов по её решению. Политик добавил, что нужно заняться национализацией газовых и нефтяных монополий, иначе для россиян от них нет пользы.