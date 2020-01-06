https://static.news.ru/photo/dd19c5c6-32a9-11ea-a0b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой распространённой «клятвой» на Новый год среди россиян стало обещание больше времени проводит со своей семьёй. Данная информация стала известна исходя из результатов опроса, проведённого специалистами ВЦИОМа.

Оказалось, что обещание реализовать некие планы в новом году даёт себе треть граждан России. Чаще других такие «клятвы» готовы давать респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и те, кто проживает в городах с населением до 950 тысяч человек.

Наиболее распространёнными обещаниями являются: намерение больше времени уделять семье (5%); уделять внимание здоровью (4%); больше зарабатывать, заниматься спортом, сменить работу, бросить курить и жить лучше (по 3%), — приводит РИА Новости сообщение от ВЦИОМа.

69% опрошенных утверждают, что им удаётся выполнить обещанное себе на Новый год.

Как ранее писал NEWS.ru, практически каждый второй житель России (47%) не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.

Большинство не уверенных в своём будущем приходится на респондентов в возрасте 35–44 лет — 57%.