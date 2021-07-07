Собянин заявил об «астрономическом» числе привившихся за сутки в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за минувшие сутки в столице от коронавируса привились 105 тысяч человек. На своём официальном портале градоначальник заметил, что это просто «астрономическая цифра».

За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч человек — это астрономическая цифра. И конечно, это требует ввода дополнительных мощностей, — заявил Собянин.

Он заметил, что для того, чтобы дать возможность всем жителям столицы привиться, власти города разворачивают всё новые пункты вакцинации. Кроме того, уже действующие многочисленные пункты переведены на режим работы «до последнего посетителя».

В России за минувшие сутки выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, скончались 725 человек, что стало перерывом в череде рекордов по смертности за сутки.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова академик РАН Виталий Зверев рассказал, когда коронавирус перестанет «доставлять хлопоты». По словам специалиста, это произойдёт примерно через год-два.